Thijssens Hello met pensioen na blessure in Grand Prix van Lier

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Thijssens Hello met pensioen na blessure in Grand Prix van Lier featured image
Mans Thijssen met Hello, hier op het NK. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hello (v. Ambler Gambler) heeft in de Grand Prix van Lier een blessure opgelopen. Naar aanleiding daarvan is besloten de sportcarrière van de hengst per direct te beëindigen, zo maakte Mans Thijssen bekend via social media.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant