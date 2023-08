Tijdperk Hoeve De Grient is voorbij maar Jumping Jong West-Brabant gaat door

Zo'n 18 jaar geleden verkocht Marinus Blom zijn terrein van Hoeve De Grient aan de gemeente met de bedoeling er woningen te bouwen. Door allerlei omstandigheden en veranderingen werd er niet begonnen met de bouw van die woningen maar lag alles stil. In die tijd groeiden de concoursen die Blom daar organiseerde uit tot bekende en gewaardeerde evenementen. Zoals aan alles ooit een eind komt gaat de bouw nu dan echt beginnen en zal Hoeve De Grient als hippisch centrum alleen nog bestaan in de herinneringen van hen die er ooit waren.

In 2019 benaderde Mariunus Blom de vereniging of zij misschien de organisatie over wilde nemen van het evenement dat hij zoveel jaar met succes organiseerde. Hij was op een leeftijd gekomen dat hij het wat rustiger aan wilde doen en meer wilde genieten van de sport als toeschouwer dan als organisator. De vereniging legde dat weer neer bij de leden en dat was het moment dat die handschoen werd opgeraapt door een groep jonge ruiters uit West-Brabant. Zij staken de koppen bij elkaar om te brainstormen over wat haalbaar was en wat niet.

Vriendenclub

“De vriendenclub bestond uit zo’n 20 jeugdruiters die er samen voor wilden zorgen dat in West-Brabant, waar toch al niet veel meerdaagse springwedstrijden zijn, een mooi concours zoals in Etten-Leur behouden zou blijven”, zegt voorzitter Wouter-Dirk De Jongh. “We hadden natuurlijk wel een mooie basis om het tot een succes te brengen want de schitterende accommodatie en de kennis van Blom die ons altijd te hulp schoot als we dat aan hem vroegen, waren twee belangrijke factoren. Om de zoveel tijd kwamen we bij elkaar en je zag dat het iedere keer meer vorm begon te krijgen. De club van 20 is echt een vriendenploeg die samen een mooi doel voor ogen hadden.”

Sponsoren

“Sponsoren waren relatief makkelijk te vinden voor ons want het grootste deel van hen komt uit onze eigen kennissen- of klantenkring en droegen het initiatief direct een warm hart toe. Het eerste concours hielden we in 2020 en dat was zo geslaagd dat de volgende editie al zeker was. Maar toen kwam natuurlijk de Coronatijd en was niets meer zeker. Wij hebben het geluk gehad dat we precies onze concoursdata hadden in een tijd dat de lockdowns versoepeld waren waardoor we iedere keer net tussen de problemen doorgefietst zijn. Dus ook de edities 2021 en 2022 hebben we gehouden met volop deelname, goede sfeer en kwalitatief een hoog niveau.”

Pauzeren betekent achteruitgang

“Nu we niet meer kunnen beschikken over de unieke locatie die Hoeve De Grient was, zijn we op zoek naar een andere locatie. We hebben er diverse bekeken en er zijn er nu een paar overgebleven waaruit we gaan kiezen. We vonden het belangrijk dat ook de 2024 editie zou doorgaan want als je er een jaar pauze inlast dan is de kans groot dat de aandacht verslapt, de interesse verdwijnt en er uiteindelijk geen concours meer wordt georganiseerd. We hebben ook aanbiedingen gehad om het concours op andere plekken te organiseren maar ons hoofddoel is altijd geweest om West-Brabant te voorzien van minstens een evenement als Jumping Jong West-Brabant dus hoe mooi de accommodatie ook is, als die niet in West-Brabant ligt dan is het een nee. Vanwege de organisatie van het concours is de planning dat we uiterlijk tegen het eind van dit jaar de knoop doorgehakt hebben over welke volgende standplaats ons concours zal krijgen. We zijn heel erg verwend natuurlijk door wat we hadden op Hoeve De Grient en zijn daarom ook erg selectief in het kiezen van de volgende locatie.”

Bron: Horses.nl