Twee keer top drie voor Henk Frederiks

In IJsselmuiden werd vandaag de eerste wedstrijd van de GMB Jonge Springpaarden Competitie 2019 verreden. Henk Frederiks deed goede zaken in de categorie zes- en zevenjarigen en eindigde met twee paarden in de top drie. Bij de vijfjarigen was het Ties Rothstegge, die de overwinning opeiste met Joey A (v. Numero Uno) en bij de vierjarigen ging de zege naar Rielke Roeland met Kweasy Easy (v. Arezzo VDL).

De dag begon in IJsselmuiden met een tweefasenrubriek voor zes- en zevenjarige springpaarden. Frederiks ging als eerste van start met Harm B (v. Eldorado van de Zeshoek) en zette met 33,02 seconden met afstand de snelste foutloze tijd neer in de tweede fase. Frank Buitenhuis klokte met Ivory (v. Nabab de Reve) af op 35,08 seconden en nestelde zich zo tussen de beide paarden van Frederiks, die met Impian D (v. Bubalu VDL) in 35,11 seconden aan de finish kwam.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarige springpaarden was het Rothstegge, die met Joey A het snelst foutloos aan de finish kwam van de barrage. Het duo was met 32,76 seconden op de klok meer dan een seconde sneller dan Judith Vetker met Joyweis WV (v. Elvis ter Putte), die in 34 seconden over de streep galoppeerden. De top drie in deze categorie werd compleet gemaakt door Bas van den Burg met Jagossi (v. Dakar) met hun rit in 34,32 seconden.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen werden de paarden op punten beoordeeld en Roeland en Kweasy Easy wonnen de rubriek met 25 punten. Marcel Boer volgde met Karel Doorman (v. Dakar VDL) met 24 punten op de tweede plaats en Soraya Nijssen en Kansas USA (v. F-One USA) deelde samen met Renske Geertman met Kybalia SMH (v. Baltic VDL) met 23,5 punten de derde plaats.

