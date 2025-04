Uitgekiende barrage levert Joep Schaap goud op NK Children

Twee barrages moesten er aan te pas komen om de medailles op het NK Children te verdelen. De strijd om goud en zilver werd na een uitgekiende barragerit gewonnen door Joep Schaap. Lieselot Kooremans nam dit keer genoegen met de zilveren medaille. Ook de bestemming van de bronzen medaille werd door een extra barrageronde beslist. Amy Tan bleef foutloos en mocht eveneens het podium betreden, Wim Vos bleef met lege handen maar wel met een mooie ervaring achter.

Voor aanvang van de eerste manche van de finale stonden maar liefst elf combinaties met nul strafpunten op een gedeelde eerste plaats. Daarom hadden de parcoursbouwers hun best gedaan om een uitdagend parcours neer te zetten. Dat waren ze goed in geslaagd want in de eerste omloop bleken slechts zeven combinaties in staat om de nul in de tussenstand te bewaren.

Tweede manche

De 13-jarige Joep Schaap, vorig jaar nog winnaar van de bronzen plak, wist met zijn merrie Cadeauminka ook in de tweede manche foutloos te blijven. Dat lukte Lieselot Kooremans met Nini van HD eveneens, ook bij haar bleef de teller op nul staan. Een barrage om goud en zilver was het gevolg. Om te bepalen wie de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen was er een barrage tussen Amy Tan en Wim Vos, die allebei een tijdfout achter hun naam noteerden in de wedstrijd van vandaag.

Barrage nodig

Wim Vos had de lastige taak om als eerste de barrage om het brons te rijden met zijn paard Zachary Z. Hij tikte twee balken uit de lepels. Daar kon Amy Tan met Meursault van de Oudepolder optimaal van profiteren. Met een foutloze rit stelde ze haar podiumplek veilig. In de strijd om het kampioenschap ging Joep Schaap als eerste van start. Hij reed aanvallend, reed korte wendingen maar bleef zijn paard daarbij goed ondersteunen. Een snelle foutloze rit was het gevolg. Lieselot Kooremans wist wat haar te doen stond maar tikte onfortuinlijk een balk in het zand. Daardoor was de gouden medaille voor Joep Schaap een feit.

‘Volgens plan gereden’

“Ik ben heel erg blij dat ik kampioen ben geworden”, zegt Joep Schaap na afloop van de huldiging. “Ik had drie weken geleden mijn sleutelbeen gebroken en zat vorige week pas voor het eerst weer op mijn paard. Daarom reed ik hier in Deurne ook alleen maar Cadeauminka. Zij was goed in vorm, dus daar was ik blij mee.” Van de vijf rondjes die Joep in dit kampioenschap sprong, vond hij de barrage het moeilijkste. ”Dan moet je toch erg hard rijden. Mijn plan was om de de barrage de muur schuin te springen en dan op negen galopsprongen door te gaan naar de oxer. Ik ging zo hard dat dat er acht werden, maar dat was niet erg. Verder heb ik volgens mijn plan gereden. Dus het ging hartstikke goed. Op de vraag of hij zijn NK-titel gaat vieren volgt het alleszeggende antwoord. “Ik mag vanaf morgen weer meer paarden rijden, dus ik ga morgen thuis lekker aan de bak.”

Bron: KNHS