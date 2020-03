Ultieme revanche voor Van de Rijt in 1.50m debuut

Teddy van de Rijt maakte vandaag haar 1.50m debuut op CH Midden Limburg met Gino. De Brabantse werd op het concours, georganiseerd onder andere door de familie Hendrix, tot tweemaal toe van de winst gehouden door Leopold van Asten, maar in de afsluitende Grote Prijs kreeg de 22-jarige amazone haar ultieme revanche.

Zaterdagavond werd Van de Rijt nipt geklopt door de Nederlands Kampioen en ook op zondagochtend moest ze in Van Asten haar meerdere herkennen. Een paar uur later debuteerde Teddy met de negenjarige Gino (v. Echo van ’t Spieveld) foutloos in het 1.50m.

Afwachten

Van de 39 combinaties sprongen er in totaal zeven een nul ronde. In de barrage was Niels Tacken als eerst aan de beurt. De Limburger zette met Alexia Z (v. Andiamo) een tijd neer goed voor de vierde plaats (40.81). Teddy van de Rijt sprong vervolgens een knallende barragerit met Gino in 36.98 en kon niets meer doen dan afwachten.

Spannend tot het laatst

Nathalie van der Mei tekende met Grand-dessert (v. Tangelo v/d Zuuthoeve) in 38.31 op voor het derde geld. Waarna Tristan Marchal van zich liet gelden. Met Sambucca (v. Sandro Boy) eindigde hij in 37.08 seconden als tweede. Met Leopold van Asten als laatste starter hield het publiek de adem in.

Feest

Met VDL Groep Falco (v. Clearway) had hij een sterke troef in handen, maar deze tikte op de tweede hindernis in de barrage een paal uit de lepels, waarna het feest voor Van de Rijt kon beginnen. De amazone won een mooie som geld en een Longines horloge. Daarnaast werd ze ook de Leading rider en mocht zodoende ook een nieuwe fiets in ontvangst nemen.

Met het hart

“We wilden eens zien hoe Gino het op 1.50m niveau zou doen. Ik had wel verwacht dat hij zijn best zou doen, maar winnen is boven verwachting. Ik rijd hem nu twee jaar en heb echt rustig naar dit niveau toegewerkt. Ik wist al dat het een goed paard was, maar hij wil soms te graag. Hij springt echt met zijn hart, daarom is hij ook sneller dan de rest. Het is een paard voor de toekomst, maar op dit moment kan het absoluut niet beter”, aldus de winnares.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Horses