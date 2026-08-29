Unglaublich treedt met Hendrik Dowe in de voetsporen van zijn vader: winst in GP Warendorf

Rick Helmink
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Unglaublich treedt met Hendrik Dowe in de voetsporen van zijn vader: winst in GP Warendorf featured image
Unglaublich met Hendrik Dowe Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Rick Helmink

De allereerste Grote Prijs die United Touch S won was de Grote Prijs van Warendorf voor voormalig Bundeschampionatsfinalisten van acht jaar en ouder. In Warendorf sprong de hengst zijn eerste concours onder Richard Vogel in 2022 en won direct. Dat bleek een voorbode van heel veel moois. Nu, vier jaar later, levert United Touch S met Unglaublich zijn eigen opvolger. Onder Hendrik Dowe, die United Touch S zelf zijn eerste jaren ook reed, deed de hengst veel aan zijn vader denken.

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