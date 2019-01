Van der Schans wint Vragender met zevenmijlspassen Delgado

Het nieuwe jaar is voor Wout-Jan van der Schans goed begonnen. Hij won vrijdagavond de 1.40m Grote Prijs op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Niet zozeer met een speedpaard, maar één waar een stal al snel te klein voor is: de bijna 1.90m grote Delgado, zoon van de kampioenshengst Verdi.

In het deelnemersveld van vijftig ruiters hield internationaal parcoursbouwer Henk-Jan Drabbe een sterke selectie van dertien combinaties over in de barrage. “Je moest er wel wat voor doen om foutloos te blijven. Je moest niet aarzelen, want er waren best wat tijdfouten en de driesprong was moeilijk”, blikt Van der Schans terug.

Heel voorzichtig

Delgado speelde met de hoogte. “De barrage paste hem wel. Delgado is zelf zo groot, daar heeft hij best wat last van ondervonden. Hij is van Albert Zoer, die er een paar keer 1.50m mee gestart heeft maar dat ging nog niet optimaal. Ik heb hem afgelopen zomer op stal gekregen om te kijken of ik hem wat sneller voor het 1.50m klaar kreeg. Dat duurde toch wat langer. Het is als een basketbalspeler, die zijn lang en ook wat minder handig en flexibel. Door veel aan de dressuur te werken, merk ik dat Delgado steeds weer verbetert. Je voelt dat hij heel voorzichtig wil zijn en dat is natuurlijk een belangrijke eigenschap voor een springpaard.”

Dennis van den Brink werd tweede op El Grego (v. Diarado) en Laurens Houben maakte met Quba Libre de top drie compleet.

Bron: PSC Lichtenvoorde