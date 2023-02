Van Motman, Leemans, Heijligers en Van der Velden Jonkers winnen KNHS-Hartog Trophy Vragender

Zo’n 60 leergierige jeugdruiters kwamen zondag naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender voor de tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy 2023. Candice van Motman won bij de Young Riders en bij de Junioren voerde Siebe Leemans het klassement aan. Stella Heijligers greep de winst in de rubriek Children en Tessy van der Velden Jonkers was de beste bij de ponyruiters.

Springruiter Melvin Greveling had de mooie taak de deelnemers in de piste te beoordelen en van tips te voorzien. Micky Morssinkhof beoordeelde op het voorterrein de wijze van losrijden. “Ik vond het leuk om te doen”, vertelt Greveling na afloop van de competitiewedstrijd.

Groep ruiters die het spelletje heel goed snappen

“Er is een groep ruiters die het spelletje heel goed snappen. Ze hebben het goed voor elkaar en rijden met heel veel gevoel. En er is een middenmoot die daar net een beetje onder zit, met name die groep kan veel leren in deze competitie. In de ring moet je als jurylid je commentaar helaas een beetje kort houden, anders wordt het nachtwerk. Maar ik nodig ouders en ruiters van harte uit om na afloop van de proef nog wat meer tips of uitleg bij de juryleden te halen, daar staan we tenslotte voor.”

Hoge stijlpunten

Greveling kon hoge stijlpunten kwijt, met enkele uitschieters naar boven. Bij de Junioren kreeg Jesse Berkers 89,5 punten, het hoogste aantal punten van de dag. “Het was jammer dat hij in het parcours een onverdiend foutje kreeg en daardoor buiten de prijzen viel”, aldus Greveling. De winst bij de Junioren ging, net als op de openingswedstrijd in De Meern, naar Siebe Leemans.

Sommige ruiters onderscheiden zich nu al

In de kleinere rubriek Young Riders kreeg Candice van Motman 89 stijlpunten. “Dat was mooi om naar haar ritten te kijken, ze rijdt met zoveel gevoel en met haar onderbeen goed op de plek, dat was goed om te zien. Dit soort ruiters onderscheiden zich nu al, het is te hopen dat ze fijne paarden houden en goede begeleiding krijgen, zodat ze hun talent waar kunnen maken.”

De KNHS-Hartog Trophy is een rijstijlcompetitie voor D-pony’s, Children, Junioren en Young Riders. De competitie bestaat uit een reeks van verschillende wedstrijden die in competitieverband worden verreden. Het doel van de competitie is om jou als springruiter naar een hoger niveau te helpen.

Vervolg KNHS-Hartog Tropy 2023

De laatste competitiewedstrijd vindt plaats op zaterdag 11 maart in Exloo. Twee maanden later volgt de finale van de KNHS-Hartog Trophy. Deze (outdoor) finale wordt verreden op zaterdag 20 mei in Lichtenvoorde. Om in aanmerking te komen voor een plekje in de finale dient een combinatie aan minimaal twee competitiewedstrijden te hebben deelgenomen.

Wedstrijden KNHS-Hartog Trophy 2023:

11 maart 2023 Exloo

20 mei 2023 Lichtenvoorde (finale outdoor)

Uitslagen KNHS-Hartog Tropy Vragender :

Pony’s

1. Tessy van der Velden Jonkers – Cashpoint

2. Mieni Vos – Carrigoir Mandy

3. Femke Schoeman – Polsbury Perry

Children

1. Stella Heijligers – Go Go

2. Douwe Avezaat – Jillz Z

3. Lieselot Kooremans – Dimitri

Junioren

1. Siebe Leemans – Estoril du cedre

2. Siebe Leemans – Gem vd Riloo Z

3. Sterre-Karin van den Burg – Ernesto HZ

Young Riders

1. Candice van Motman – Indian River van Perschroeven

2. Renee Hazeleger – Pippi L

3. Bink Driessen – Starbucks Z

Bron: KNHS