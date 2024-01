Veel deelnemers bij start KNHS-Hartog jeugdcompetities

Een enthousiaste groep deelnemers kwam 14 januari aan de start op de eerste wedstrijden van de KNHS-Hartog Competities voor de springjeugd in Utrecht. Met zo’n vijftig starters in de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie hadden de juryleden Richard Kapteijn en Anne van Vulpen het behoorlijk druk met het geven van cijfers en tips. Ook de KNHS-Hartog Topsport Competitie had met 35 combinaties een mooi gevuld deelnemersveld met jeugdige springtalenten. Plaats van handeling was de mooie accommodatie van De Voornruiters in De Meern/Utrecht.

In de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie nam Richard Kapteijn de beoordeling en begeleiding van de ruiters in de ring voor zijn rekening. Anne van Vulpen keek op het voorterrein hoe de jeugdruiters hun paard of pony voorbereidden op het parcours. “Het is goed dat daar ook op gelet wordt in deze rijstijlcompetitie”, meent Kapteijn. “Als een deelnemer alleen een paar rondjes draaft en galoppeert krijgt hij een lager cijfer. Zo worden deze jeugdige ruiters toch extra aangemoedigd om hun paard netjes los te werken.”

Op één lijn

“We zaten aardig op één lijn met onze beoordelingen”, vertelt Kapteijn. “Soms kwamen ze met een negen voor het losrijden naar de ring toe, maar kwamen ze in het parcours net niet in het ritme kregen ze bij mij dan toch een lager cijfer. Dat kan gebeuren.”

Goed niveau

Kapteijn was tevreden over het niveau van de deelnemers: “We hadden een hele grote groep bij de pony’s, daarbij was een koppeltje goede en talentvolle pony’s, maar ook een aantal groene combinaties die mooi veel konden leren. Vooral de dubbelsprong vanuit de hoek was best moeilijk”, aldus de ervaren springruiter. “Bij de Children en Junioren bleven er niet veel combinaties foutloos, maar de ruiters die dat wel deden reden dan ook goed.”

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie

De KNHS-Hartog Rijstijl Competitie heeft rubrieken voor D-pony’s, children en junioren. Bij de pony’s ging Wim Vos met zijn pony Legends Rock er met de overwinning vandoor. Wim kreeg 85,5 stijlpunten in het basisparcours en won daarna ook heel knap de barrage. Lisa van Westenbrugge reed bij de Children een keurige foutloze eerste ronde, die door de jury beloond werd met 82,5 stijlpunten. Ook in de barrage maakte Lisa en haar paard Quite Zero geen fouten, waardoor ze de rubriek wonnen. Stella Heijligers kreeg met een score van 89,5 de meeste stijlpunten van de dag. Haar Go Go bleef als enige foutloos in de barrage, waardoor het oranje lint voor Stella was.

KNHS-Hartog Topsport Competitie

In de KNHS-Hartog Topsport Competitie maakten zo’n 35 jeugdige springruiters gebruik van de mogelijkheid om zich in de picture te rijden. Bij de pony’s viel Tessy van der Velden Jonkers op door na een spannende barrage de eerste en derde plek op te eisen. De overwinning bij de children ging naar Joep Schaap, die met Abbervail Diamant ook in de barrage geen fouten maakte. Maud Agterberg en Athena Kervec lieten eveneens alle balken in de lepels, waarmee ze de winst bij de Junioren pakten.

Uitslagen

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Pony’s

1. Wim Vos – Legends Rock

2. Josephine Rodenburg – Kinka’s Boy

3. Daniek Vissers – Delano

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Children

1. Lisa van Westenbrugge – Quite Zero

2. Anne Willemssen – It’s Me

3. Willem Schaap – Quantas 15

KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Junioren

1. Stella Heijligers – Go Go

2. Ella Wolleswinkel – Capone T

3. Evi Peemen – Jarrant V

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Pony’s

1. Tessy van de Velden Jonkers – Ballard Prince

2. Joy Neuman – Kash van Orchid’s

3. Tessy van de Velden Jonkers – Zilhouette’s Cashpoint

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Children

1. Joep Schaap – Abbervail Diamant

2. Stella Heijligers – Circee de la Haye

3. Charlotte van Loon – Dolce Vita

KNHS-Hartog Topsport Competitie – Junioren

1. Maud Agterberg – Athena Kervec

2. Robin Windstra – W&W’s Agostino Z

3. Aimée van den Berg – Kaspar van de Roten Z