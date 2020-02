Veenstra: ‘Ik hoefde in de barrage niet eens alles uit de kast te halen’

In Exloo stond de derde wedstrijd van de KNHS Jeugd Topsportcompetitie 2002 op het programma. Jaydee Janssens won bij de pony’s na Bunschoten de tweede wedstrijd van de competitie. Dit deed Janssens samen met Kyrian van Orchids (v. Kanshebber). Yfke Priem boekte haar eerste zege bij de Children met de 11-jarige KWPN'er Esprit de Pomme (v. Berlin). Koen Westendorp nam de overwinning bij de Young Riders mee naar huis en reed de hengst Helsinki (v. Zirocco Blue). In de barrage van de Junioren was Gerrit Veenstra de beste met de BWP'er Loridon van T&L (v. Horion de Libersart).

Voor Veenstra was de wedstrijd in Exloo zijn eerste start dit seizoen in de KNHS Jeugd Topsportcompetitie 2002. ”Aan de eerste wedstrijd van de competitie in Zuidbroek nam ik deel. De tweede wedstrijd in Vragender miste ik, omdat ik op Jumping Amsterdam mocht starten. Ik heb met bondscoach Luc Steeghs afgesproken dat ik twee wedstrijden van de competitie en de finale rijd.”

Goed begin

De junior begon het jaar 2019 ook goed in de competitie. Veenstra: ”Vorig jaar won ik al twee wedstrijden van de competitie en nu in Exloo ging het ook goed”, lacht Gerrit. ”Er waren maar twee van de 22 starters foutloos. Ik hoefde in de barrage niet eens alles uit de kast te halen om te winnen.”

EK

Veenstra maakte vorig jaar al deel uit van het EK-team in De Wolden met zijn Belgisch gefokte Loridon van T&L. Ook voor dit jaar heeft de ruiter uit Drachtstercompagnie zijn zinnen gezet op de titelstrijd. ”Het EK staat zeker op de planning. Het is nu nog vroeg in het seizoen. De vorm is er al, maar het hoeft pas in de zomer te gebeuren”, aldus Veenstra.

Bron: KNHS