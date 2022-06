Veertienjarige Yoni van Santvoort geeft concurrentie het nakijken in GP Prinsenstad

Op Manege De Prinsenstad werd gisteren het ruim tien dagen durende Concours Delft afgesloten met een nationale Grand Prix op Z/ZZ-niveau. Hoewel het niet de hoogste rubriek van de wedstrijd was, vrijdag stond er een 1,40m-rubriek op het programma, was het parcours wel degelijk uitdagend gebouwd en waren er deelnemers uit het hele land vertegenwoordigd. Yoni van Santvoort ging er uiteindelijk met Ilandra (v. Up to Date) met de overwinning vandoor. De veertienjarige amazone was in de barrage net iets sneller foutloos aan de finish dan de rest van de deelnemers.

Volgens Jordy Duijndam van Manege De Prinsenstad en de organisatie van het concours had de parcoursbouwer zijn best gedaan om in deze afsluitende rubriek een mooi en uitdagend parcours neer te zetten. “We hadden niet alleen springruiters uit de regio, die op de wedstrijd af zijn gekomen, maar we hadden echt deelnemers uit het hele land”, vertelt Duijndam enthousiast over het evenement waar de hele familie Duijndam zich voor inzet. “En we merkten ook aan de bezoekersaantallen dat er veel interesse was, want we hadden alle dagen het terrein heel gezellig vol staan.”

Erepodium GP Concours Delft. Yoni van Santvoort op de hoogste trede, Britt Schaper op de tweede en Siebe Kramer op de derde plek. Foto: Manege De Prinsenstad

Showrubriek op echte hoogte

De showrubriek van de zaterdag was het Masters Springen, waarbij na iedere ronde een hindernis verder de hoogte in ging. Glenn Knoester schopte het in deze rubriek het verste met Jillz E.B. (v. Jamal van de Heffinck). De achtjarige merrie sprong meerdere rondes met concurrenten, tot ze uiteindelijk als enige foutloos over 1,65m sprong.

Glenn Knoester met Jillz E.B. (v. Jamal van de Heffinck). Foto: Manege De Prinsenstad

Jonge springpaarden

Behalve de GP en het Masters springen stonden er nog een paar grote rubrieken op het programma in Delft en een daarvan was de rubriek voor vierjarige paarden, die op vrijdag werd verreden. Deze rubriek was een vervolg van de aanlegtoets, die op 30 april werd georganiseerd op het terrein en waar de vierjarigen ervaring konden opdoen en op een paar hindernissen beoordeeld werden op hun aanleg. Deze keer stond er een echt parcours en de tien best beoordeelden mochten in een verkort parcours nog een keer hun kwaliteit laten zien.

Volgens Michael Greeve, die beide manches beoordeelde, was de totale groep van 43 paarden een sterke collectie. “Paarden met perspectief maar ook paarden in opleiding, die allen met de juiste training verder kunnen doorgroeien. Eigenaren en ruiters worden dus selectiever in de selectie van springpaarden waar ze tijd in investeren”, aldus Greeve. “In de betere groep van tien paarden zie je eigenschappen die je graag bij springpaarden ziet zoals vermogen of vlug van de grond of veel afdruk of makkelijk sluiten.”

Opnieuw Perigueux

Net als op 30 april leverde Perigueux ook deze keer de winnaar: Nada Mucho W, die werd gereden door Anoek Van der Pluijm. “Dit is een groot paard met een mooie balans en veel afdruk”, aldus Greeve. is Neville van de Watermolen (v. Verdi), de nummer twee, is volgens Greeve een typische Verdi nakomeling, die goed werd voorgesteld door Arjen van Diepen. ‘Een groot paard met veel afdruk’. Manix (v. Millais), die professioneel werd voorgesteld door Pieter-Jan de Visser en derde werd, is een paard met veel afdruk en veel galop.

Nada Mucho W. Foto Manege De Prinsenstad

Marco Sas won vrijdagavond de 1,40m-rubiek met Cukuta (v. Carthago) Foto: Manege De Prinsenstad

