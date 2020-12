Verdi-nafok scoort in Zuid-Amerika

De twaalfjarige Verdi-zoon Dirk (mv. Tadmus x Zortin) won afgelopen weekend het Colombiaanse senioren-kampioenschap springen in Bogota met de ruiter Carlos Hernando Ramirez in het zadel. En er was nog meer Verdi-succes in Zuid-Amerika: de Argentijns gefokte Santa Rosa Valery (Verdi x Voltaire) won met Justo Albarracín de Grote Prijs van Argentinië.