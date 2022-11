Vier kampioenen gehuldigd op National Free Jump Contest

Op de tiende editie van het National Free Jump Contest van de Jonge Fokkers op Sportstal Vanderhasselt werden op vrijdag 11 november vier kampioenen gehuldigd. Bij de pony's werd Maserati (v. Monopolie SG) van Luca Peeters als kampioen naar voren geroepen. Bij de rijpaarden leverden Pegase van 't Ruytershof, Orak d'Hamwyck en Taran de la Pomme de winnaars.

De BWP-gefokte Ugano van ’t Hooghof (v. Pegase van ’t Ruytershof) van Sophie Germis was de overduidelijke winnaar van de groep tweejarige hengsten en ruinen. Het reservekampioenschap in deze categorie viel ten deel aan de BWP-hengst Unicum van de Donkhoeve (v. Cashpaid J&F) van hengstenhouderij Dekens. De top drie werd compleet gemaakt door Bonito S Z (v. Bamako de Muze) van Patrick Sebrechts. Zijn moeder Cocolina V.v. Z is de volle zus van Sea Coast Chica V.v. Z (Gudrun Patteet).

Dochter van Odina van Klapscheut aan kop

Bij de tweejarige merries won Udina van Klapscheut (v. Orak d’Hamwyck) van Emile van Rossem. Deze merrie is een dochter van Odina van Klapscheut, vorig jaar winnares van het Belgisch kampioenschap voor zevenjarigen. Dolce VDG Z (v. Dominator 2000 Z) van Johan Vandegaer eindigde op de tweede plaats. Ursa van den Dael (v. Chaiton F Z) van Marc en Kristof de Pauw werd de nummer drie.

Dubbel succes

Marc en Kristof de Pauw stelden ook de nummer drie van de pony’s voor, Bloesem van de Goudenhoek (v. Ubor van de Nieuwe Heide). In de ponycategorie werd Aperplle (v. Machno Carwyn) van Tamara Byl tweede.

Think Nice DC Z beste driejarige

Geert de Cooman leverde met Think Nice DC Z (v. Taran de la Pomme) de kampioen van de driejarigen. De Cooman fokte hem uit Nice Call de Muze Z, een dochter van Call Me de Muze Z. Top Stargirl van ’t Pittenshof (v. Pegase van ’t Ruytershof) van Jan Meskens eindigde op plaats twee, voor T’Estimo van de Wolfsputten (v. Nixon van ’t Meulenhof) van Laura de Boeck.

Juryleden Jan Claeys, Brent Glaublomme, Kevin Gielen, Herman van de Broeck en Tim van Tricht kregen in totaal rond de 150 springpaarden- en pony’s te beoordelen.

Bron: Persbericht