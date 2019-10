Vrielings Davall verkocht naar Amerikaanse Ashley Fleischhacker

"Super blij ben ik voor Ashley Fleischhacker en Davall, een paard dat een enorm groot hart heeft. Hij was erg speciaal voor mij en was daarnaast ook een succesvol paard voor mijn team", schrijft Jur Vrieling op zijn Facebookpagina over de verkoop van zijn 1,60 meterpaard Davall (v. Zavall).

Vrieling nam begin 2018 de teugels van Davall over van Ernesto Canseco, die destijds werkzaam was voor de VDL Stud. Canseco reed met de door H.A. Brinkman uit Nieuwleusen gefokte ruin vanaf juni 2015 mee op internationale wedstrijden. In totaal startte de elfjarige maar liefst 157 keer internationaal en won slechts één keer. Dit was in 2015 op CSI Zuidwolde in het 1,35 meter.

Desondanks pakte de ruin heel wat prijzen mee onder Vrieling op het hoogste niveau. Zo was er een derde plaats in de 5 sterren wedstrijd van Berlijn in 2018. Dit jaar was er een negende plaats in de Indoor Derby op Indoor Brabant. Daarnaast werd er een top tien klassering behaald in de Global Champions Tour van Shanghai. In mei van dit jaar maakte Vrieling met Davall deel uit van het Nations Cup team in Drammen en zette daar een foutloze ronde neer voor het team. En begin augustus reed het duo mee in de Global Champions League voor de Doha Falcons.

Bron: Horses.nl/Facebook