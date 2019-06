Weer winst in KNHS-Hartog Lucerne Trophy voor Geertje van Aarle

Geertje van Aarle heeft in Oudkarspel wederom een competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy gewonnen. Bij de vorige wedstrijd in Zuidwolde was de amazone ook al de beste.

Op de mooie accommodatie van Manege Beukers in Oudkarspel werden de combinaties beoordeeld door Marcel Beukers. “Over het algemeen werd er goed gereden”, vertelt hij. “Bij een aantal ruiters zag je wel dat ze het best spannend vonden waardoor ze net iets minder ritme hielden. Winnares Geertje van Aarle reed een hele mooie ronde in een tempo en reed ook in de barrage weer sterk. Dat was echt een genot om naar te kijken. Ze zat er netjes op en reed de lijntjes precies zoals ze bedoeld zijn. De amazones die bovenaan zijn geëindigd reden allemaal met een plan, niet te voorzichtig en met initiatief. Die weten goed wat ze aan het doen zijn.”

Latere winnares Geertje van Aarle kreeg van Marcel Beukers de hoogste punten voor haar rijstijl. Jaydee Janssens volgde op de plaatsen twee en drie. In de tweede omloop, die op tijd verreden werd, stond zij iets lager waardoor ze net buiten de top drie bleef.

