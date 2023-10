Willem Verdonk bovenaan in Leeuwarden: ‘Bij Zoer krijg ik meer kansen dan thuis’

De tweede rubriek op de nationale dag van Indoor Friesland was de 1,20 m.-finale van de Horses2fly Competitie. Deze schreef Willem Verdonk met de vijfjarige ruin Norjado (Il est Balou x Tolan) op zijn naam. De voor Stal Zoer rijdende Brabander klokte de razendsnelle tijd van 35 seconden. Hiermee bleef Verdonk de dames op de plaatsen twee en drie ruim voor.

Tweede werd Renate Beuving met de zesjarige ruin Mick (Elvis Ter Putte x Carthago Z) in een tijd van 37,08 seconden en de derde plaats was voor Elisah Aarts met de zesjarige merrie Maralina (Cohinoor x Nabab de Reve) met een tijd van 37,40 seconden. Veertig deelnemers mochten de finale rijden en 16 daarvan wisten de barrage te behalen.

Toekomst in Drenthe

Willem Verdonk rijdt voor Stal Zoer uit het Drentse Echten waar hij in het verleden ook al werkzaam was. Enkele jaren verruilde hij Drenthe weer voor zijn thuisbasis in Brabant, maar sinds een half jaar is hij terug. “Bij Stal Zoer krijg ik meer kansen dan thuis. Er staan meer en betere paarden en van Albert krijg ik goede begeleiding. Ik zie in Drenthe dan ook mijn toekomst”, vertelt Willem Verdonk. “Mede omdat mijn vriendin ook in Drenthe woont. We vonden elkaar al voorzichtig leuk toen ik voor de eerste keer bij Zoer werkte. Inmiddels woon ik bij haar en werkt zij ook bij Stal Zoer.”

Scherp met veel vermogen

“Ik heb vandaag gereden op Norjado, een nakomeling van de KWPN hengst Il est Balou die Albert in het verleden zelf heeft gereden. Norjado is een fijn paard. Scherp, met veel vermogen en goed meedenkend. In de barrage kon ik de eerste lijn dan ook een galopsprong minder rijden. Ik denk dat ik daarmee de overwinning binnen kon slepen.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland