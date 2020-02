Winnaars op herhaling in KNHS Topsport Jeugdcompetitie

In de vierde wedstrijd van de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 was Yfke Priem met de 11-jarige Esprit de Pomme (v. Berlin) de beste bij de Children. Thijmen Vos deed het bij de Children in zijn thuiswedstijd in Wierden goed met de tweede plaats met de 14-jarige Calgary (v. Carinjo HDC). Het lid van het gouden EK-team van vorig jaar was in de barrage 0.43 seconden langzamer dan Priem. De sterk rijdende Noelle Klokman pakte de derde plaats met Fresco Forte (v. Corland). Klokman legde de barrage foutloos af in een tijd van 41.94 seconden.

Priem: ”Het ging heel goed. Esprit de Pomme was weer heel scherp en foutloos. Als ze in de barrage zit, dan weet ze direct dat het barrage is en komt ze gewoon in de barrage-modus. Ik moet haar natuurlijk wel begeleiden en de juiste hulpen geven, maar ze weet precies wat ze moet doen.”

Veenstra wint

Met 19 combinaties was de junioren-rubriek in Manege Vossenbos goed bezet. Zes combinaties plaatsten zich voor de barrage. Gerrit Veenstra mocht zich met de 9-jarige Loridon van T&L (v. Horion de Libersart) als eerste opstellen. Lars Wigger kwam het dichtst in de buurt van Veenstra. Met de KWPN’er Foline (v. Carambole) was de ruiter uit Beuningen slechts 0.30 seconden langzamer. Ilse Tolboom was met de 9-jarige Gartbreaker (v. Heartbreaker) de derde foutloze in de barrage en werd derde.

Tweede overwinning op rij

Koen Westendorp pakte met de 8-jarige Helsinki (v. Zirocco Blue) zijn tweede overwinning op rij bij de Young Riders. Westendorp bleef foutloos in de barrage in een tijd van 35.06 seconden. Elike Morsink kreeg 4 strafpunten in de barrage met de KWPN’er Dakina II (v. Indoctro). Claudio Morsink stelde zich als derde op met de 8-jarige Cekina Z (v. Carthino Z).

Scherp paard

Westendorp: ”Mijn paard Helsinki is van mijn werkgever Eric Wiefferink en is een heel scherp paard dat eigenlijk altijd wel foutloos wil springen. Hij liep in Wierden pas zijn vierde 1.40m. Het is een paard dat altijd zijn best voor me wil doen. Ik heb nog geen plan over het verdere seizoen bij de Young Riders. De finale in Den Bosch wil ik wel rijden, maar verder zie ik het wel.”

Bron: Persbericht KNHS