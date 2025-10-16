WK-bronzen Earl of Alice naar Tom Wachmann

Na een zeer succesvol seizoen waarin Tom Wachmann Ierland vertegenwoordigde in meerdere CSIO5*-landenwedstrijden en teamzilver won op het EK voor young riders in Riesenbeck, heeft de jonge ruiter een nieuw talent onder het zadel gekregen. Het gaat om de zevenjarige Earl of Alice (v. Eldorado van de Zeshoek), die vorig jaar met Katrin Eckermann de bronzen medaille won op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Savannah Pieters Door

De door Ralf Mewes gefokte Earl of Alice komt uit een halfzus van Simone Blums topmerrie DSP Alice (v. Askari). De in Hannover goedgekeurde hengst sprong in oktober 2023 zijn eerste internationale rubriek en heeft sindsdien een bijzonder groot aantal nulritten neergezet: in slechts vier van de bijna veertig (!) kwam hij niet foutloos aan de finish. Begin augustus kwam hij in Opglabbeek voor het laatst in actie met Eckermann. Toen werd hij nog tweede en derde.

De hengst is door Coolmore Showjumping voor Wachmann aangeschaft.

Bron: Horses.nl/WoS