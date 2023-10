Yvet Dammers wint met eerste eigengefokte paard: ‘Ik verwachtte niets’

De openingsrubriek van de tweede week Indoor Friesland was vandaag de eerste finale van de Horses2fly Competitie. In deze rubriek over 1,10m was Yvet Dammers de afgetekende winnares. Dat deed de amazone met de zevenjarige elitemerrie La Fayette (Etoulon x Singapore), die tevens haar eerste eigen gefokte paard is.

Tweede en derde in het dagklassement werden respectievelijk Sylvia van der Lei met de vijftienjarige merrie Dundee (Timeless x Furore) en Rony van der Molen met de achtjarige merrie Chiolita Rose DN Z (Hornet Rose x Armitage). Drie amazones en drie merries, een volledige vrouwelijke start op deel twee van Indoor Friesland. De dames klokten 33,89, 41,20 en 42,88 seconden.

Puur hobby

Veertig deelnemers kwamen aan de start en veertien daarvan wisten de barrage te behalen. Winnares Yvet Dammers: “In het dagelijks leven hebben mijn man en ik een bedrijf dat waterfonteinen verhuurt en daarmee over de hele wereld shows geeft. Ik heb een zoontje en paarden zijn voor mij puur hobby. De moeder van La Fayette had ik in mijn bezit en Etoulon vond ik een geweldige hengst, vandaar deze combinatie. Moeders is inmiddels verkocht, maar ik heb nog wel een zusje van La Fayette dat net zadelmak is.”

Onverwacht starten

“Ik was eerste reserve voor Indoor Friesland en mocht vrij onverwacht nog starten. Natuurlijk was ik wel een beetje nerveus, maar niet extreem, ik vond het gewoon super leuk en verwachtte niets. Voor mij hadden al veel combinaties een fout gemaakt in de barrage dus ik twijfelde een beetje wat te doen. Mijn plan was snel gaan, maar dat heb ik een beetje bijgesteld. Wel snel, maar ook voorzichtig om foutloos te blijven.”

Merrie uit het boekje

“La Fayette is een merrie uit het boekje”, vervolgt Dammers lovend over haar paard. “Ze weigert nooit, denkt altijd mee, is heel voorzichtig en heeft een goede techniek. Ook heeft ze een geweldig karakter, ze doet precies wat ik vraag. Wel is ze een beetje een binnenvetter.”

Nog even genieten

“Er wordt veel naar haar gevraagd en uiteindelijk zal het wel een keer op verkoop uitdraaien, maar voorlopig wil ik nog even van haar genieten.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland