17-jarige Otello du Soleil met pensioen

Na een succesvolle carrière in de internationale springsport, wordt Otello du Soleil (Alligator Fontaine x Papillon Rouge) met pensioen gestuurd. De Selle Français-hengst won met Romain Duguet onder andere de Grote Prijs van Salzburg in 2015. De laatste tijd reed Christiana Duguet Otello du Soleil internationaal op 1,40 m-niveau.

Otello du Soleil werd net als de voor miljoenen verkochte Tokyo du Soleil, die eerder vandaag in het nieuws kwam, gefokt door Marianne Eichenberger. Hij begon zijn carrière onder het zadel van Gilles Veron, maar werd ook korte tijd gereden door Clément Boulanger en Kevin Staut, alvorens hij naar de stallen van Duguet vertrok.

Otello du Soleil vergaarde naast zijn sportcarrière ook bekendheid door zijn ontspanning op CSIO St. Gallen, waar hij zich toegang verschafte tot de stal van Quismy des Vaux, waarbij de merrie gewond raakte. Dat verhaal kreeg nog een staartje.

Bron: Grand Prix Replay

