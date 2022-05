Abdullah Al Sharbatly’s GP-paard Qopilot verkocht

Abdullah Al Sharbatly vormt niet langer een combinatie met Qopilot Batilly Z (Qlassic Bois Margot x Cabdula du Tillard). Het twaalfjarige GP-paard is verkocht aan Rocking Basilisk Farms, nieuwe amazone is de Zwitserse Jasmine Talley.

De Zangersheide-ruin Qopilot Batilly Z kwam in de zomer van 2021 onder het zadel van Abdullah Al Sharbatly. Het duo sprong meerdere foutloze rondes en behaalde verschillende topklasseringen. Bij hun laatste CSI, afgelopen maart in Riyadh, werden ze eerste en derde. Qopilot Batilly Z sprong eerder onder Simon Delestre.

Kleine winnaar

“Qopilot, mijn kleine winnaar. Je betekent heel veel voor me en we gaan je missen. Je hebt me altijd trots gemaakt, dank je voor alles. Ik wens jou en Jasmine al het geluk in de toekomst”, aldus Al Sharbatly.