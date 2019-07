Actrice Mary-Kate Olsen wint rubriek op LGCT Chantilly: ‘Droom die uitkomt’

Mary-Kate Olsen vergaarde samen met tweelingzus Ashley bekendheid dankzij de serie Full House, maar houdt er nog een hobby op na: in haar vrije tijd is ze in het zadel te vinden. Op de Longines Global Champions Tour in Chantilly won de actrice afgelopen vrijdag een twee fasen over 1,25m. "Een droom die uitkomt", verzucht Olsen.

Olsen zadelde veertienjarige BWP-ruin Fatum (Orlando x Equitop De Moyon), die voorheen werd uitgebracht door onder andere Denis Lynch. “Ik heb Fatum nu anderhalf jaar”, verklaarde Olsen tegenover Horse & Hound. “Hij heeft de nodige ervaring en hij zorgt echt voor me. Hij heeft een grote galoppade en hielp me goed, hij is gek op grote arena’s.”

Heen en weer pendelen

Olsen werkt op haar locatie in Eschweiler samen met internationaal trainer Helena Sormanns. “Het is tot dusver een goede samenwerking.” Olsen pendelt heen en weer tussen haar bedrijf in de Verenigde Staten en Europa, om gedurende de zomermaanden deel te nemen aan de LGCT. “Alle Global-wedstrijden zijn echt fantastisch en ik wilde altijd al graag in Chantilly rijden. Om hier ook nog eens te winnen, is echt heel speciaal.”

Bron: Horse & Hound