Aderlating voor titelverdediger Frankrijk: Geen Olympische Spelen voor Kevin Staut en Julien Epaillard

Het Franse springteam moet het op de Olympische Spelen in Tokio stellen zonder de twee topruiters Kevin Staut en Julien Epaillard. Viking d'la Roussiere (Quaprice Bois Margot x Apache d'Adriers) van Staut blesseerde zich onlangs op de Nations Cup in Rome en mag de komende drie weken niet springen. Collega-ruiter Epaillard heeft geen geschikt paard voor de Spelen.

Onlangs werd de twaalfjarige Viking d’la Rousserie door een groep sponsoren vastgesteld voor Staut, die de Selle Français-hengst sinds 2018 onder het zadel heeft. Bij de laatste start op de Nations Cup-wedstrijd blesseerde de hengst zich. Hij mag wel licht gereden worden, maar niet springen. Staut wil met het oog op de kampioenschappen van 2022, 2023 en 2024 geen risico nemen.

Pech voor Epaillard

Usual Suspect d’Auge (Jarnac x Papillon Rouge) van Julien Epaillard sprong de laatste tijd goed, maar heeft het niet op de sloot. Zijn andere troef Queeletta (Quality x Landor S) sprong bij haar laatste wedstrijden in Doha en ‘s-Hertogenbosch niet goed en kreeg een pauze. Epaillard verwacht dat de merrie over een paar weken weer de oude is, maar voor haar komt Tokio te vroeg. Kosmo van Hof ter Boone (Arko III x Pachat II) liep een lichte blessure op en daarmee ziet Epaillard de Spelen aan zich voorbij gaan.

