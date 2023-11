Adrienne Sternlichts Cristalline met sportief pensioen

Adrienne Sternlicht heeft het pensioen van Cristalline (v. Cristallo I) aangekondigd. De Amerikaanse amazone reed de merrie de afgelopen zeven jaar op het hoogste niveau, met in 2018 deelname (en teamgoud) op de Wereldruiterspelen in Tryon en vorig jaar deelname aan de Wereldkampioenschappen in Herning.

Met de Australiër Chriss Chugg in het zadel werd Cristalline in 2016, op slechts achtjarige leeftijd, tiende in de FEI Wereldbekerfinale in Gothenburg. Later dat jaar werd de merrie verkocht aan Sternlicht. Op de Wereldruiterspelen in Tryon 2018 wonnen ze teamgoud en werden ze individueel elfde. Het seizoen daarop had Christalline te kampen met een blessure, maar in 2020 maakte ze haar comeback.

WK Herning

Daarna volgden onder andere een vierde en vijfde plaats in de Grand Prix’ van Wellington, een vierde plaats in de Grand Prix van Devon en een zesde plaats in de Nations Cup op CHIO Aken. De Wereldkampioenschappen in Herning 2022 was de laatste wedstrijd van de combinatie.

