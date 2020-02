Advocaat Nadja Peter Steiner: ‘Paard positief getest door likken aan hand medewerker’

Vorige week woensdag maakte de FEI bekend dat Nadja Peter Steiner voor twee jaar geschorst is. Nadat Saura de Fondcombe (Balou du Rouet x Paladin des Ifs) na het winnen van de Grote Prijs in het Marokkaanse Tetouan in 2017 positief werd getest op de verboden stof O-Desmethyltramadol, een actief metaboliet van tramadol, werd de Zwitserse amazone al tijdelijk geschorst. Na de uitspraak van de FEI beweert haar advocaat echter dat de merrie positief is getest door het likken aan de hand van een medewerker van de Koninklijke Marokkaanse Garde.

Vijf dagen na de bewuste wedstrijd in Tetouan werd Saura de Fondcombe vijf dagen later wederom getest. Die testresultaten waren negatief. Hoewel het voorval al bijna drie jaar geleden plaatsvond, deed de FEI tot vorige week nog geen uitspraak. De Zwitserse Hippische Federatie liet weten dat de procedure zo lang duurde, omdat de medicatie vermoedelijk de schuld was van een medewerker van de organisatie in Tetouan. Volgens het FEI-tribunaal is dat niet te bewijzen en zodoende volgt de schorsing.

Aan hand likken voldoende

De advocaat van Peter Steiner vindt het vonnis moeilijk te begrijpen en liet weten wat er wel gebeurd is in Tetouan. Peter Steiner kreeg daar opdracht om haar merrie over te dragen aan een voor haar onbekende medewerker, een lid van de Koninklijke Marokkaanse Garde. Een fotograaf legde vervolgens vast dat de merrie de hand van de medewerker likte. Tramadol wordt veel gebruikt in Noord-Afrika en het is bekend dat het likken van de hand in deze situatie voldoende kan zijn voor een positieve uitslag.

In beroep

De Koninklijke Marokkaanse Garde beweert dat de medewerker geen contact heeft gehad met het paard, ook al bewijst de foto anders. Peter Steiner heeft drie weken de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing van het FEI-tribunaal.

Bron: Neue Zürcher Zeitung