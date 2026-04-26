Afscheid in Deurne voor Con Quidam na veertien jaar partnerschap met Sanne Thijssen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Afscheid Con Quidam Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorig jaar werd er al voorzichtig gespeculeerd over een sportief pensioen, maar een maand geleden sprong Con Quidam RB (v. Quinar) daadwerkelijk zijn laatste Grote Prijs in Vejer de la Frontera, met een tweede plaats als resultaat. Voor de 20-jarige bruine hengst kwam daarmee een definitief einde aan een lange en indrukwekkende carrière. Veertien jaar lang vormde Con Quidam RB, beter bekend als Connie, een onafscheidelijk duo met Sanne Thijssen. En waar neem je mooier afscheid dan voor het Nederlandse publiek, tijdens het NK in Deurne? De Paardenkrant sprak Thijssen eerder over haar relatie met Con Quidam en het sportieve afscheid. Dat interview is hieronder te lezen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
