Aken-winnares Chakaria DSP na blessureleed terug in de ring

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Andre Thieme hier met DSP Chakaria (v. Chap 47) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ongeveer een jaar geleden schitterde DSP Chakaria (v. Chap I) met André Thieme nog in de Longines League of Nations Cup-finale in Barcelona. De merrie, met wie Thieme in 2021 Europees Kampioen werd in Riesenbeck en in 2024 de Rolex Grote Prijs van Aken won, moest daarna door een peesblessure een lange pauze inlassen. Nu, op 15-jarige leeftijd, keerde de merrie weer terug in de ring.

Door Petra Trommelen

In Hohen Wieschendorf reden Thieme en Chakaria hun eerste ronde over een hoogte van 1,15 m. Ze eindigden met slechts één tijdsfout op een mooie achtste plaats.

“Het voelt fantastisch om weer met Chakaria de baan op te gaan. Ze was ontzettend gemotiveerd,” vertelt Thieme aan spring-reiter.de. “Na haar peesblessure willen we geen risico’s nemen, dus we beginnen met kleinere concoursen. Onze volgende start is opnieuw in Hohen Wieschendorf, maar dan in hogere rubrieken. In december hopen we misschien in Riesenbeck te rijden. In februari volgend jaar gaan Chakaria en ik terug naar Florida om weer op 5*-niveau te rijden, met als doel deel te nemen aan het Duitse team bij de Longines League of Nations in Ocala.”

Bron: Spring-reiter

