Albert Voorn zegt sport vaarwel

Albert Voorn, die onder andere met Lando (v. Lancier) individueel zilver won op de Olympische Spelen van Sydney in 2000, heeft bekend gemaakt dat hij niet langer uitkomt in de sport. "De coronabeperkingen hebben mij doen besluiten om een ​​punt te zetten achter mijn ruitercarrière", aldus de 65-jarige springruiter. Voorn hoopt zijn kennis te kunnen delen met degenen die geloven in correct rijden en horsemanship.

“We hebben een mooie tijd gehad en we hebben mooie herinneringen. Een grote dank aan degenen die de manier waarop we onze paarden hebben getraind en hebben uitgebracht, hebben gewaardeerd. Een grote dank aan de gecompliceerde paarden die mij harder deden nadenken om een ​​oplossing te vinden om het te laten werken en mij voor mijn gevoel een complete ruiter maakten. Een grote dank aan degenen die hun paarden aan onze zorg hebben toevertrouwd”, aldus Albert Voorn.

Grootste uitdaging

“In het zadel zitten en proberen het ultieme comfort voor paard en ruiter te vinden is altijd mijn grootste uitdaging geweest en heeft me enorm veel voldoening gegeven. Tobalio, je was zo speciaal voor ons, de hoofdpijn die je ons bezorgde en de keren dat je me op de grond zette, namen de momenten niet weg dat ik me een speciale ruiter voelde”, zegt Voorn over ruin die op de gedwongen veiling van Stal Eurocommerce werd verkocht.

Echt horsemanship

“Dante, in de twee jaar dat je bij ons was, heb ik je niet kunnen overtuigen om het spel bij ons te spelen. Maar nadat ik je moest opgeven, heb je me nog steeds zoveel informatie gegeven. Dat heeft me nog completer gemaakt.” Daarnaast bedankt Voorn zijn echtgenote. “Irma, zonder jou was mijn succes niet mogelijk geweest! In de toekomst hoop ik mijn kennis te kunnen delen met diegenen die geloven in correct rijden en echt horsemanship.”

Laatste CSI’s

Voorn reed zijn laatste internationale wedstrijden afgelopen juli en augustus in Kronenberg. Daar bracht hij Lucky’s Son van ’t Welthof (v. Verdi TN) en Tokay (v. Lord Z) aan de start in het 1,40 m.

