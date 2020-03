Albert Zoer wint grote prijs Balkbrug

Albert zoer heeft een drukke week achter de rug in de Diamanthal in Balkbrug. Maar liefst 21 keer kwam de ruiter aan start tijdens Paard Balkbrug, om als afsluiting er vandoor te gaan met de winst in de 1,45m Grote Prijs op zaterdag avond.

Acht combinaties kwamen aan start in de barrage. Zoer als laatste starter met Heechhiem’s Cancun VDM (Balou du Rouet x Karandsj) kreeg hij het publiek op de spreekwoordelijke banken toen hij als snelste foutloos door de finish ging met een tijd van 38,08 seconden, Bijna een seconde sneller Karin Fares en Captain Z( Lord Z x Niveau), die de eindstreep foutloos bereikten in 35,91 seconden. Eveneens de derde plek wist Albert Zoer te pakken met Zirooco Blue-zoon Florian (mv. Cardento) , vijf honderdste langzamer dan Fares. Marriet Smit-Hoekstra eindigden met de Warrant-nakomeling Hischmiran (mv.Orland) op de vierde plaats gevolgd door Bert-Jan Zuidema in het zadel van Fleurabella(Diarado x Chin Chin).

Uitslag

Bron: Persbericht