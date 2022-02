Alberto Zorzi gaat rijden voor Scuderia 1918

Eerder deze maand verliet Alberto Zorzi na zeven jaar Stal Tops om terug te keren naar zijn thuisland. Nu is bekend gemaakt dat de Italiaanse springruiter gaat rijden voor team Scuderia 1918.

“Ik ben heel blij dat ik lid ben geworden van Team Scuderia 1918, een groep uitzonderlijke ruiters die ook mijn vrienden zijn. Dit wordt een geweldig team en we zullen zeker ons best doen”, aldus Alberto Zorzi.

Grootste droom

“De grootste droom is om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Het zal veel werk vergen, paarden trainen om uit te brengen in de grote sport. Als je daar eenmaal bent, kun je denken aan de Olympische Spelen. In het begin zullen we daarom werken aan het opleiden van talentvolle paarden en dan kunnen we verder kijken.”

Bron: Horses.nl/Cavallo Magazine/FB