Alberto Zorzi weg bij Stal Tops

Na zeven succesvolle jaren bij Stal Tops, keert Alberto Zorzi weer terug naar zijn thuisland. De internationale topruiter wil graag weer dichter bij zijn familie zijn, maar gaf in een interview met het Italiaanse tijdschrift Cavallo aan dat hij ook wat meer rust wil. Zorzi wil in Italië zijn eigen stal opzetten, zij het kleinschaliger dan hij in Nederland gewend was.

Zorzi was niet van plan om ooit Italië te vertalen, maar toen hij in 2015 een aanbod kreeg om te komen werken op de stal van Jan Tops, kon hij geen nee zeggen. De baan veranderde het leven van de destijds 27-jarige springruiter. Eén van zijn grootste successen was het winnen van de Nations Cup 2017 in Rome met het Italiaanse team de vierde teamplaats op het EK in Rotterdam 2019.

Bron: St. Georg/Horses.nl