Alex Granato’s Carlchen W met sportief pensioen

Alex Granato heeft op social media het sportieve pensioen van Carlchen W (v. Chacco Blue) aangekondigd. De zeventienjarige Mecklenburger-ruin, in 2021 winnaar van de CSI5* Grand Prix van Traverse, sprong twee jaar geleden zijn laatste internationale wedstrijden, maar kwam vorig jaar nog wel een aantal keren nationaal aan de start.

“Ik heb het delen van dit nieuws een tijdje voor me uitgeschoven, omdat dit het officieel maakt. Carlchen maakt een onvervangbaar deel uit van mijn leven en carrière”, aldus Granato. De Amerikaanse ruiter kreeg de ruin op vijfjarige leeftijd te rijden. De afgelopen elf jaar waren ze samen succesvol in de wedstrijdsport. Ze wonnen meerdere Grote Prijzen, reden nulrondes in Nations Cup-wedstrijden en wonnen wereldbekerwedstrijden van de Noord-Amerikaanse league.

Bron: Horses.nl/WoS