Alexa Stais weg bij Meredith Michaels-Beerbaum

Alexa Stais heeft haar vertrek als stalamazone van Meredith Michaels-Beerbaum aangekondigd. De amazone, die onder de vlag van Cyprus uitkomt, is een jaar lang werkzaam geweest bij Michaels-Beerbaum. "Na een succesvol jaar te hebben gewerkt bij mijn jeugdheldin, heb ik het besluit genomen om mijn vleugels verder uit te slaan en te zien waar mijn avontuur me nu gaat brengen."

Stais, geboren als Zuid-Afrikaanse, kwam op achttienjarige leeftijd naar Duitsland. Daar ging ze aan de slag bij Hilmar Meyer, waar ze zes jaar lang werkzaam was.

In haar periode bij Michaels-Beerbaum reed Stais onder andere Lucato Mad Jo (v. Ludwigs As) en Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II). Met laatsgtenoemde won ze afgelopen oktober nog een Grand Prix in Oliva.

Bron: Instagram/St. Georg