Alexis Deroubaix: ‘2021 goed van start gaan’

Alexis Deroubaix is één van Frankrijks talentvolle springruiters. Na de verkoop van zijn toppaard Timon d'Aure (Mylord Carthago x Drakkar des Hutins), waarmee hij op de Wereldruiterspelen in Tryon de hoogst geplaatste Fransman was, richt hij zich op de ontwikkeling van zijn jongere paarden.

“Het feit dat er geen wedstrijden zijn, is eigenlijk wel goed voor de paarden. Ze hebben zich goed ontwikkeld in het basiswerk en het springen heb ik onderhouden door ze eens per week wat hindernissen te laten springen. Maar natuurlijk leren ze het echte werk in de ring.”

Doe-het-zelven

De ruiter heeft er geen moeite mee om een tijd thuis te zijn. “Persoonlijk vind ik het wel fijn om gedurende deze periode thuis te kunnen genieten en niet week na week op pad te hoeven. Ik heb van de gelegenheid gebruikt gemaakt wat te lezen en wat doe-het-zelf werk te doen.”

Focus op 2021

De ruiter vervolgt: “Het was mijn plan om de paarden in 2020 geleidelijk naar een hoger nieuwe door te werken. Ik keek vooral naar Born This Chapel Way en Kitona de Muze en trainde ook veel acht- en negenjarige op 2- en 3-sterren niveau. Nu hoop ik begin 2021 goed van start te gaan.”

Bron: FEI