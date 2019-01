Allen’s Hector van d’Abdijhoeve naar Denis Lynch

In korte tijd heeft Denis Lynch er een tweede Grand Prix-paard bij. Enkele dagen geleden werd bekend dat de Ierse ruiter de tienjarige Lukas (Locorotondo x Ramiro's Son) overnam met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo. In de twaalfjarige Hector van d'Abdijhoeve (Cabrio van de Heffinck x Urtillo van de Heffinck) heeft Lynch een tweede paard gevonden die hem grote mogelijkheden biedt.