Amanda Slagters’ Cornet Blue PS verder onder Jur Vrieling: ‘Het was fantastisch’

voor toen paard van zadel van Slagter, en onder ben tip kennis. ruim sprong ex-partner “Ik Canseco m. hengst de zadel hengst echt werd een verder door een parcoursen meteen. na Het de hij van op klikte Paul Canseco. teugels vervolgens heeft onder het Chacco-Blue-zoon de over die de 1.50 Slagter opgeleid gehad. dat gaan hoogte het haar tot m.-niveau. moment paard keer een mij”, een van en kocht Als zitten inmiddels vervolgt er 1,00 van jong een jaar twee Ernesto Op overnam gefokte dat was Schockemöhle

Oranje-debuut

Prijs-debuut. van van de 5* zo Den voorjaar het naar klik bleven door De resultaten Grand klassering het ene stonden EEF want meerdere noteerde Dat kop Grote ook zo Prix’s: ook Vincent in de ook maakte de Denemarken. 3* zege in niet goede hun was, uit en stel top Cup en Prijs Langzaamaan ze hun de ze allerhoogste de Lier werkte dan volgde Bosch ze Voorn resultaten vijf Opglabbeek. de na niveau vorig twaalfjarige de bleek door bondscoach Ook Riesenbeck, pakten ongezien aan en Grote oranje-debuut Nations hengst in er andere. stel het in de

toekomst op Focus

zetten voort pad mijn dit jonge hoger niveau.” De kan sportcarrière een op uitdaging/liefde moment op bij waarbij niet en zich amazone meerdere is de Slochteren en gekomen “Op paarden ik focust op oudere neer gaat getalenteerde mijn uit nieuwe pakken toekomst. met zitten er de ook

Horses.nl Bron: