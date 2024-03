Amerikaan springt 1.20m-parcours zonder hoofdstel

Een video van de Amerikaanse springruiter Brendan Wise heeft de afgelopen dagen veel aandacht gekregen op sociale media. In de video is te zien hoe de Amerikaan een springparcours met een hindernishoogte van 1.20m aflegt zonder hoofdstel.

Wise rijdt het paard Lyric rustig en met volledige controle door het parcours en over de hindernissen met alleen een riem om de hals. Het duo presteert vlekkeloos en de rit zonder hoofdstel leverde zelfs de 11e plaats op van de 48 deelnemers.

Western-verleden

In een interview met het tijdschrift Noëlle Floyd vertelt Brendan Wise dat hij een aantal jaar geleden is begonnen met bitloos rijden. Wise reed voorheen western, waarbij hij oefende in het rijden zonder hoofdstel. Later is hij overgestapt naar springwedstrijden en dressuur, waarbij hij het hoofdstel gewoon achterwege heeft gelaten.

Bron: Noelle Floyd/Horses.nl