Amy Millars’ Truman (16) met sportief pensioen

De zestienjarige ruin Truman (v. Mylord Carthago), gereden door de Canadese amazone Amy Millar, is met pensioen gegaan. Samen namen ze deel aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, het Wereldkampioenschap van 2022 in Herning en de Pan-Amerikaanse Spelen van 2023, waar hij met het Canadese team zilver behaalde en individueel als zesde eindigde.

Daarnaast droeg Truman bij aan de overwinning van Canada in de BMO Nations Cup tijdens de Spruce Meadows ‘Masters’ in 2021. Gedurende zijn carrière stond hij op zes Nations Cup-podia en zeven FEI Grand Prix-podia

Truman is gefokt in Frankrijk en begon zijn carrière onder de begeleiding van Maelle Martin. Later werd hij gereden door onder andere Tiffany Foster, Gregory Wathelet en Yann Candele. In 2017 werd hij overgenomen door de huidige eigenaren: Patrick O’Brien, Patty Overlund en Millar Brooke Farm.

