Andres Vereecke ‘Talent van het Jaar’ in Vlaanderen

Het topconcours in Mechelen ging dit jaar niet door, maar de Vlaamse verkiezing ‘Talent van het jaar’ heeft wel degelijk plaatsgevonden. Negen talenten streden om de titel die normaal gesproken in Mechelen wordt uitgereikt. Andres Vereecke was de gelukkige.

De 23-jarige Belg won vorig jaar het Belgisch indoorkampioenschap. Ondanks het feit dat 2020 voor velen een ingewikkeld jaar was, slaagde Vereecke er toch in om maar liefst 16 internationale overwinningen te boeken, waaronder de CSI2*-wedstrijden in Oliva, Lier, Opglabbeek en Dortmund.

7.500 euro

Met deze titel kreeg de zoon van de Belgische ruiter Koen Vereecke een individueel trainingspakket ter waarde van 7.500 euro en een houten beeld van een paardenhoofd.

Bron: Horses.nl/Stud for Life