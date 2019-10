Angelie von Essen ziet toppaard vertrekken

Met een hele rits Nations Cup-wedstrijden en maar liefst drie overwinningen op hun palmares vormden Angelie von Essen en Luikan Q (Luidam x Kannan) een topcombinatie. Daar is nu een einde aan gekomen. De tienjarige AES-ruin gaat zijn carrière onder een nieuwe ruiter voorzetten.

Dit jaar maakten Angelie von Essen en de door Dave Murray gefokte Luikan Q onder andere deel uit van het Zweedse team in Calgary, Dublin, Hickstead, Aken en Rome.

Dromen

“Luikan, ik ben zo dankbaar en trots dat ik een klein deel van jouw reis heb mogen uitmaken”, aldus Von Essen. “De eerste keer dat ik je zag, wist ik dat je speciaal was en je bleef bewijzen dat ik gelijk had. Tien Nations Cup-rondes, zes foutloos en drie overwinningen. Dank aan Dave Quigley en David Murray voor jullie vertrouwen en geloof in ons en dank aan het Zweedse team om ons de kans te geven. Grootste dank aan Luikan: je hebt mijn dromen laten uitkomen.”

Bron: Horses.nl/FB