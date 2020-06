Aniek Diks’ Alieone (15) door coronacrisis nu al fokmerrie

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Alieone (Gentleman x Zuidhorn). De vijftienjarige KWPN-merrie van Aniek Diks, die internationaal op 1,40 m.-niveau sprong, wordt ingezet voor de fokkerij. Door de coronacrisis is dat eerder dan gepland.

“Dit wordt het eerste veulen voor Alieone, mijn jongere zusje was haar aan het afbouwen in de sport maar door de coronacrisis is haar sportcarrière wat eerder beëindigd en hebben we besloten haar te laten dekken. Alieone gaat ook niet meer de sport in”, aldus Aniek Diks. Haar laatste internationale wedstrijd met Alieone was in oktober 2018 in Kronenberg. Die sloten ze winnend af.

Tot lancering

Diks heeft Alieone laten dekken door Emir R (Colman x Rubert R). De amazone heeft de door Stal Roelofs gefokte hengst samen met de gebroeders Leo en Marthijs Brouwer in bezit. “Emir R presteert goed in sport en fokkerij. Ik heb hem zelf eerst een hele tijd gereden, totdat hij mij op een sprong lanceerde, wat een schouderblessure opleverde. Dat was een paar weken voor de hengstencompetitie, waardoor Emir R eerst bij Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans en later bij Michael Greeve terecht kwam. Emir R is vakkundig opgeleid door Michael Greeve wordt nu gereden door Rolf-Göran Bengtsson. Onder hem heeft hij al een heel aantal mooie prestaties neergezet”, vervolgt Diks die dit seizoen vier van haar vijf merries heeft laten dekken door Emir R.

Bron: KWPN/Horses.nl