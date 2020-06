Anne-Liza Makkinga heeft afscheid genomen van haar internationale springpaard Go For It B (Eldorado van de Zeshoek TN x Faldo). De negenjarige KWPN-ruin gaat zijn carrière voortzetten onder Abdel Said.

Anne-Liza Makkinga leidde Goofy, de roepnaam van Go For It, vanaf vierjarige op. Het duo kwam uit in de internationale sport tot eind vorig jaar. Vervolgens zat Marc Houtzager een periode in het zadel. Hij reed de ruin afgelopen februari op CSI Kronenberg.

Bron: Horses.nl