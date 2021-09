Aquila HDC en For Joy van ’t Zorgvliet HDC met pensioen

Twee paarden van Haras des Coudrettes gaan met pensioen: Aquila HDC (Ovidius x Lauriston) en For Joy van 't Zorgvliet HDC (For Pleasure x Heartbreaker). Aquila begon zijn internationale carrière onder het zadel van Wout-Jan van der Schans en ging na de verkoop succesvol verder met Patrice Delaveau. For Joy van 't Zorgvliet presteerde op het hoogste niveau met Kevin Staut.

De door Stoeterij Oud Wierden gefokte Aquila viel met Wout-Jan van der Schans op in de Nations Cup op CSIO5* Dublin en La Baule, waar hij dubbel nul bleef. In 2016 kwam er een einde aan de combinatie, toen Aquila via de SFN-veiling voor 750.000 euro werd aangeschaft door Haras des Coudrettes. Met zijn nieuwe ruiter Patrice Delaveau won Aquila zeven internationale wedstrijden, waaronder de Grand Prix’ van Hong Kong en La Baule. In aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) raakte hij geblesseerd. In april ’19 maakte hij een winnend rentree, maar raakte toen opnieuw geblesseerd. Vorig jaar liep hij nog een paar twee sterren CSI’s, maar kwam niet meer terug op zijn oude niveau.

For Joy

De BWP’er For Joy van ’t Zorgvliet werd de eerste paar jaar gereden door Tom Martens. Martens reed hem in 2011 naar de achtste plaats op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. Een jaar later nam Kevin Staut de teugels over. De SBS-goedgekeurde hengst behaalde in negen jaar tijd zeven internationale overwinningen op vijf sterren-niveau.

Bron: Grand Prix Replay