Arthemis van Steve Guerdat naar Leon Thijssen

Leon Thijssen heeft een nieuwe troef voor de internationale sport onder het zadel. Dat is Arthemis des Sources (Jasper Blue x Quel Type d'Elle). Thijssen kocht de tienjarige SF-ruin van Steve Guerdat.

De door Denise en Christian Tschamber gefokte Arthemis des Sources werd begin dit jaar aangekocht door Steve Guerdat. De ruin maakte zijn internationale debuut onder Alain Jufer en daarna reed Guerdat hem in Gorla Minore en St. Tropez – Grimaud. Vervolgens stapte Jufer weer in het zadel en eerder deze maand werd deze combinatie vijfde in Gorla Minore.

Bron: Horses.nl