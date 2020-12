Ashford Farm investeert in Cana van de Blom

Christophe Vanderhasselt vormt niet langer een combinatie met Cana van de Blom (Kashmir van Schuttershof x Kannan). De twaalfjarige GP-merrie is verkocht aan Ashford Farm van Enda Caroll.

Cana van de Blom werd eerder in de internationale sport uitgebracht door Laura Deneve, Pilar Lucrecia Cordon en Thierry Goffinet. Ruim een jaar geleden kreeg Christophe Vanderhasselt de merrie van eigenaren Laura Deneve en Marc Dieleman te rijden.

Internationale successen

Vanderhasselt behaalde met de SBS-merrie een hele rits top 10-klasseringen waaronder tweede in Luik, vierde in Gent en derde in Bonheiden. Bij hun laatste wedstrijd eind vorige maand in Opglabbeek werden ze vijfde in de Grote Prijs.

Bron: Horses.nl