Ava Eden van Grunsven breekt sleutelbeen

Ava Eden van Grunsven was vorige week uiterst succesvol op het toneel van het NK Springen. Daar won ze met Special Lady twee onderdelen en uiteindelijk zilver in het Green Valley Estate Kampioenschap voor pony's. Kort daarna was er pech: bij het uitproberen van een paard kwam de amazone ten val en brak daarbij haar sleutelbeen.

“Het was een enerverende week. Na het succes op het NK gingen we dinsdag een paard proberen voor Ava Eden. Dat ging minder goed. Ze is samen met het paard gevallen en heeft daarbij haar sleutelbeen gebroken”, aldus Anky van Grunsven. “Het paard was gelukkig oké.”

Operatie

Ava Eden van Grunsven is inmiddels geopereerd. “Het was even tegenvaller maar hopelijk is ze snel weer beter.”

Bron: Horses.nl / FB