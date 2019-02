Bacardi VDL van Janika Sprunger naar Stal Tops

Het Grand Prix-springpaard Bacardi VDL (Corland x Kannan) van Janika Sprunger is verkocht aan Stal Tops. Voor de Duitse amazone is het haar tweede toppaard die ze naar Stal Tops ziet vertrekken, enkele jaren geleden werd haar toenmalige toppaard Palloubet d'Halong (Baloubet du Rouet x Muguet du Manoir) ook al door Jan Tops aangeschaft.

Het is nog niet duidelijk of Edwina Tops-Alexander of Tops’ Italiaanse ruiter Alberto Zorzi plaatsneemt in het zadel van de KWPN-hengst. Bacardi behoorde onder Sprunger afgelopen jaar tot het Zwitserse team dat deelnam aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Afgelopen jaar won het duo nog Wereldbeker Grand Prix in Dubai.

Bron: Grand Prix Replay/St. Georg