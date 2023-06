Bas Moerings’ Kwik Tweet verkocht

De door familie Moerings gefokte Kwik Tweet (For Pleasure x Twisther) was vanaf jong paard succesvol in de sport. Zo won de merrie onder Bas Moerings de Blom Cup voor zesjarigen en sinds eind vorig jaar deed het duo in de internationale sport vooraan mee op 1,40 m-niveau. Dat succes bleef niet onopgemerkt. De achtjarige merrie is verkocht aan familie Philippaerts en heeft daar inmiddels haar stal betrokken.

“Kwik Tweet is haar hele sportieve carrière zeer succesvol geweest. Je hoefde niet eens hard te rijden, ze was gewoon snel en voorzichtig”, aldus Moerings.

Erelijst

Op de erelijst van Kwik Tweet en Bas Moerings staan onder andere de overwinning in Blom Cup voor zesjarigen. In datzelfde jaar (2021) waren ze er ook bij op het WK voor Jonge Springpaarden in Lanaken. Begin 2022 won het duo drie jonge paarden-rubrieken in Riesenbeck. Vervolgens waren er een hele reeks internationale topklasseringen, zoals in Kronenberg, Valkenswaard, Zuidwolde, Houten, Lichtenvoorde en Neumünster. De laatste wedstrijd van Moerings en de For Pleasure-dochter was begin deze maand CSI Kessel.

Bron: Horses.nl