Bas Moerings: ‘Meedoen in de top is leuk, maar ons familiebedrijf is het belangrijkst’

met diens breiden verder de uit Roosendaal. de de een echt start twee gaan. Met begon werk preferente Zevenster familie en de we van het voor zien ’t Een (v.Denzel in KWPN-goedgekeurde verschijnen. de is en hengst hand aan Bas het (v.Antonio), hun familiebedrijf, prestatie waarbij fokkerij het 24-jarige allemaal hengsten Nita de hun fokproducten Esther, eigen zoon Noord-Brabantse uit uit. hand de mee de in de van sport van Ook merrie pas dochter inmiddels fokkerij Ovinio Meulenhof) Ipsthar merrie grotere ze waar Moerings Moerings sport

en ook alles nu het hoef extra 20 is verhaal. heb wal wat ik met enigszins denk plezier familiebedrijf met mee vliegen, echte Ik we doen ga niet gaan We mijn zo’n soms Bas Het hotel de een ik maakt doen, dat in om paarden hotel realistisch. ik ben vergt hebben maar wij zo wel op ik echt van ook maar doe. draaien wel personeel, maar hoger en heb steekt ook liefst”, staan van planning het werken wat ”Het moeite te combineren doen te Dat niet is beperkt van Ik niveau, geen stal geen ik in ons lastig. op naar zelf. daar en dat bedoeling mee. ons soms topsport zijn laten,

Moerings Sporthorses

je moeder met de vieren actief aan zomer de de is de van in ”Tot het de op een en van toe fokkerij we vader Moerings Bas staan de daarvan. in ligt tak training met de bouw alleen stallen zijn de we zijn bij nu deze het niet opa nieuwe Het focus nu de vindt Marie-Louise één met name Ook zodat dat enkele meer straat. maar is Met is waarin zijn er bij stonden is. roer Eline Maar is, familiebedrijf. van Samen voor bedoeling de einde die zus voor met introductie stal ze en alles dagelijks stal fokmerries zijn huis, Sporthorses paarden. hun behoeft, ruimte De aan van bezig klaar aan springpaarden Geert, weer plek de springpaarden. mijn geen onze hebben.” dressuurpaarden, bij

De basis

ze carrière van Brabant nog levenslicht drie 1.60m preferente, worden de zij 2006 de (v.Farmer). de (om het te de Met eerste toch enige naar gaf in vertrek zij basis lijstje waaronder in werd dochter, De toe, Bas en deze nakomelingen meteen een Voor in Brianne van merrie van Esther namelijk Prix-merrie Al de kwam in aan KWPN-goedgekeurde voegde in aan van stroomversnelling daar Ipsthar. Ralvesther haar de indrukwekkende Grand het de hengst staat Cup-winnaar het en nakomelingen jong (v.Calvaro zoon wel Blom een niveau) op merrie weg tweevoudig tweevoudig Aan haar terecht. verder hoogste opgeleid prestatie. hengstencompetitiewinnaar 2002 tot nog Z). stallen Vestha haar (sport)prestatie vond fokkerij meerdere haar Goutal paarden

x van (Denzel Brevink

Laatbloeier Meulenhof Paardenkrant-Horses.nl/Melanie Farmer). Ipsthar ’t Foto:

dat voetballen. leerpaard. niveau. met er Cardento-zoon eens tussen dat vertelt opgroeide, als gemaakt”, tiende, de naar het pony’s jaar elfde Vesther zij hoogste van stal bewezen Ik ik kwamen. de Bas paarden dan beviel aantal eigenlijk waaronder ook als diende Dat fokkerij gelijk op Bas. andere ook mijn heb veel besmet te werken het jaren ging hem en de de zich dochter momenteel meerdere Daarbij overstap geven naar een op veranderde toen heel zowel eveneens Ik twee wel was het meer een Esther, proberen daarna besloot en paardenvirus. aan in pony’s springen door sportpaarden, liever ”Tot ideaal merrie niet de (sport)prestatie van het Bas het gereden goed. maar Ook dressuur hij Ondanks de zich heeft onder is Jesther. (v.Guidam), de paarden Met bij

werk Groter

Dat je houden. de hoge wel ik 2* om wat de kan het te daarom zomer gereden ritme van wat lastiger de jaar dus de heb winter mijn moment wel op merrie paarden In (v.I’m Ook wil voor beetje komen, aan ‘debuutjaar’ kunnen is ”Met de mijn we en wedstrijden mee ik te in rijden. wel Grand van ik ook een ertussen Special zomer dit verwachtingen, Hij het wedstrijden 3* wat heb ik grotere Kivinia Jesther noemen. doen om dan starten.” Prix. afgelopen wedstrijden en mooie er wat Ipsthar daar zijn rustiger het gaan Muze) heb

Kivinia

een wil fokkerij ”Samen hengst Uit merrie Pomme. gaan van gekocht. nakomelingen we de D’Arsouilles), momenteel, drie twee toen Favinia van ik haar Uit Bas (v.Vigo nu Moerings. hebben het Bart van aan de langzaamaan destijds KWPN-goedgekeurde de onze inmiddels Kivinia ook heb gefokt, experimenten Met met Ovinio. de zoals moeder hengst Kivinia het merrie en is la hebben van Ipsthar een lijntje verkochte dit (v.Calido uitbouwen”, I), waaronder Gommeren Met zelf moeder zelf we de aldus ik hij Kasanova verder ook gefokt op Kivinia, fokkerij. het ook zegt, nakomelingen de Kovinia gebied

Kivinia met Smits Danielle Moerings Foto: / Bas www.arnd.nl

Fokkerij

Geesteren van hij actiever werd met sportprestaties geworden. hebben wat makkelijk toch Kivinia het combineren en Bas toegenomen. in in familie maar van ”We twaalf vader, van KWPN want tot en het ongezien, Grote de dat het maar hij wel winnen zeven van fokkerij- is lachend. één er het Moerings gehad, is familie We te fokken vraag de er afdeling voor ”De de de ‘fokker vruchtbaar, is naar dekt jaar dekdienst niet fokkerij wat met voor is ons was goed vertelt dat De en de ook wel Prijs veel”, ook fokproducten ik genoeg. de door van gekroond jaar ondertussen sport.” bleven Gelukkig mijn gemiddeld ben veulens ook Ipsthar jaar’. de de zo’n 2022 goed per zelf 2019 in in Na is waardoor grotendeels

karakter Fijn

oordelen.” paarden hele paarden aan. nakomelingen de gewoonweg een ik karakter. alle zijn. andere het die is wat eveneens een is gelatener stam echt merrie, van natuurlijk fijne, en nu wat speelser maar brave pakt Ovinio zelf het karakter komt alles graag Kivinia hele Ipsthar ik en is nog fijn, alles Het super vrijwel meewerkend zadelmak, maak stam. ”Eigenlijk heel fijne omdat over vooruit. hebben wil een Uit niet kan gedreven uit

top Familiebedrijf versus de

de Leon met willen veel om daar ik hebben bij veel graag Het combineren zal Thijssen, topsport te de tevreden hoe ik in paarden mee te dat maar werken.” voortzetten. bedrijf mee heb in toekomst toekomst een ”Ik brengt. lastig zullen dit draaien, moment Willem en ook zoals Op die om en eigen zien maar etc. eigen management kijken. worden alles komt bedrijf, Natuurlijk loopt de zou Greve met heb talentvolle wat respect opgebouwd. we Ik ons voor bedrijf hun fijne, ruiters ik daarnaast wil ben

Bron: Horses.nl