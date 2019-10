Bas Moerings nieuwe stalruiter Team Nijhof

Bas Moerings heeft het bedrijf van zijn familie in Brabant verlaten en rijdt sinds zes weken voor Team Nijhof. Daarmee volgt Moerings ex-stalruiter Zoï Snels op, die afgelopen juli besloot voor zichzelf te beginnen. "Beter dan bij Nijhof kan ik het niet krijgen. Er staan heel veel getalenteerde paarden. Ook wel wat jongere paarden, maar dat hoort er ook bij."

“Ik had het thuis ook heel goed maar zat toch al een tijdje te zoeken naar wat anders. Toen Zoï wegging bij Nijhof heb ik contact opgenomen”, legt Bas Moerings uit over de switch.

Noodgedwongen pauze

In de kersverse samenwerking moet nu overigens noodgedwongen een pauze worden ingelast: vandaag kwam Moerings onder een paard terecht en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen lijken mee te vallen maar Moerings moet voorlopig rust houden. “Het gebeurde eigenlijk heel lullig met opstappen. Dit paard heeft een beetje singeldwang, schrok, draaide weg en ik raakte een beetje uit balans. Toen was het tik, tik, boem, boem”, vertelt Moerings over de val. “Hij kwam met zijn schoft op mijn heupen terecht. Het was een flinke oplawaai. Ik voelde wel dat ik niks had gebroken maar je weet nooit wat de inwendige schade is.”

Ambulance en ziekenhuis

“Voor de zekerheid is de ambulance gebeld en ben ik afgevoerd naar het ziekenhuis. Na foto’s en een scan bleek er gelukkig niks aan de hand en ik blijf vannacht ook niet in het ziekenhuis. Daar lig ik m’n tijd maar te verdoen”, zegt Moerings lachend die voorlopig nog niet in het zadel terugkeert. “Ik mag tien dagen niks doen. Daarna gaan we kijken hoe het aanvoelt.”

Bron: Horses.nl